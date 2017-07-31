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Haliliye voleybol takımı, transferleriyle yeni sezona hazır



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ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye Voleybol 2'ncı Ligini şampiyonlukla tamamlayan Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı iç transferde 5, dış transferde 6 oyuncu kadrosuna katarak Voleybol 1'inci Ligine hazır olduğunun sinyalini verdi. Haliliye Voleybol Takımı, baş antrenörlük koltuğuna ise A Milli Erkekler Engelli Voleybol Takımına 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları şampiyonluğunu kazandıran Osman Çarkçı'yı getirdi.

2016- 2017 sezonu Türkiye Voleybol 2'ncı Liginin gözde takımları arasında yer alan ve ligi şampiyonlukla tamamlayıp Türkiye Voleybol 1'inci Ligine yükselen Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi yaptığı iç ve dış transferle göz doldurdu. "Efeler Ligi" hedefiyle yeni sezona hazırlanan Haliliye Belediye Spor, iç transferde Fethi Durukan, Cihan Karakuş, Ahmet Metin Razbonyalı, Fatih Yiğiter ve Ömer Arslan ile devam kararı aldı.

Dış transferde 6 sporcuyla anlaşma sağlandı

Haliliye Belediye Spor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dış transferde de, dikkat çeken transferler yaptı. Tokat Belediye Plevnespor'dan Ali İçmeğiz, Solhan Spor'dan Mustafa Aydın ve Çağlar Özer, Erzurum Palandöken Belediyesinden Rıdvan Karataş, Kula Belediyesi Jeopark'dan Ömer Kurtay ve Afyon Spor'dan Eren Öner ile anlaşma sağlayan Haliliye ekibi, yeni sezona "hazır" oldukları sinyalini de verdi.

A milli takımını şampiyon yapan çarkçı, Haliliye'de

Haliliye Belediye Sporun, yeni sezon öncesi yaptığı en iddialı transferi ise baş antrenörlük koltuğuna oldu. Samsun'da düzenlenen 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında A Milli Erkekler Voleybol Takımını şampiyonluğu taşıyan Osman Çarkçı, yeni sezonda Haliliye Belediye Spor'u çalıştıracak isim olacak.

Haliliye'den A Milli takıma destek

Öte yandan Haliliye Belediye Spor'dan Ahmet Metin Razbonyalı ve Fatih Yiğiter de, A Milli Erkekler Engelliler Takımındaki başarılı oyunuyla olimpiyat şampiyonluğunun kazanılmasındaki etkin isimlerden oldu. Dış transfer ile Haliliye Belediye Spor bünyesine kazandırılan Rıdvan Karataş da, A Milli Erkekler Engelliler Takımında mücadele eden bir diğer isim.

(AK-SD-Y)



31.07.2017 09:42:20 TSI

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