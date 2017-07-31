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Kilis Belediyespor günde çift idman yapıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) mücadele eden Kilis Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına günde çift idman yaparak sürdürüyor.

Bu sezan Kilis Belediyespor Teknik Direktörlüğüne İsmail Gökalp ile anlaşan Kilis Belediyespor yönetimi transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Dış transferde Ahmet Yiğitel, Samet Alparslan, Menderes Demir, Coşkun Yıldız ile Fatih Kipri ile anlaşan Kilis Belediyespor iç transferde bazı futbolcuları ile anlaşma sağladı. Kilis Belediyespor Teknik Direktörlüğüne İsmail Gökalp, genç bir ekip kurduklarını ifade ederek, "Bu sezon çok koşan, mücadele eden gençlerden oluşan bir ekip kurduk. Başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Kilis Belediyespor Başkanı Ahmet Polat ise Genç bir takım oluşturduklarını ifade ederek, "Bu sezon gençlerden oluşan bir takım kuruyoruz. Şuanda hem alt yapımızdan hemde dışarıdan genç futbolcular aldık. Bu genç futbolcuların yanında tecrübeli futbolcularımızda var. Takıma birkaç takviye daha yapacağız" dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise Allah her zaman çalışan ve isteyene verdiğini hatırlatarak, "Siz isterseniz, iyi çalışırsanız yenemeyecek takım yoktur. İlk önce siz kendinizin inanması gerekiyor. Biraz gayret edip, arzu ve istekli futbol oynarsanız ben inanıyorum ki başarılı olursunuz. Yeterki azimli olun, kararlı olun, bu yıl biraz genç takım kurduk" dedi.

Kara, Kilis Belediyespor, kampa göndereceklerini sözlerine ekledi.

(MAD-SD-Y)



31.07.2017 09:43:47 TSI

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