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Aydın'da 2017 yarıyıl değerlendirme toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Kamu Hastaneleri genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinin 2017 yılı ilk 6 aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Devlet Hastanesi toplantı salonunda, Aydın Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan başkanlığındaki toplantıda, sekreterlik bünyesine bünyesine bağlı olarak hizmet veren sağlık tesislerinde yapılan tıbbi, idari ve mali çalışmalar, hastanelerin fiziki koşulları, tıbbi cihaz gereksinimleri ve personel ihtiyaç durumu değerlendirilerek, kısa vadede yapılacak olan projeler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Değerlendirme toplantısına Genel Sekreter Uzm. Dr. Selma Özcan, Tıbbi Hizmetler Başkanı Op. Dr. Niyazi Kocakaplan, Mali Hizmetler Başkanı Erol Dinçer ve tüm sağlık tesislerin başhekim, İdari ve Mali İşler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri ile uzmanlar katıldı.

(OD-MB-Y)



31.07.2017 09:47:27 TSI

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