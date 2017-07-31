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Germencik'te geleceğin futbolcuları yetişiyor

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:46
Germencik'te geleceğin futbolcuları yetişiyor
Germencik'te geleceğin futbolcuları yetişiyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Sarıkaya
AYDIN (İHA) - Türk futboluna Germencikspor menşeli oyuncular yetiştirmek için yaklaşık 10 yıldan bu yana Germencikspor altyapısında mücadele veren İbrahim Gürel, bu yıl da açılan yaz futbol okulunda geleceğin futbolcu adaylarını yetiştiriyor.
Aydın Amatör Süper Lig ekiplerinden Germencikspor'da altyapıdan sorumlu İbrahim Gürel, Yaz Spor Okullarında yaklaşık 50 Germencikli çocuğa futbol eğitimi veriyor. Germencik Yaz Futbol Okulunda geleceğin futbolcularını yetiştirdiklerini ifade eden Germencikspor Alt Yapı Koordinatörü İbrahim Gürel, ailelere seslenerek çocuklarını Yaz Futbol Okuluna kayıt yaptırmalarını istedi. Gürel, özellikle 2005 grubunda önümüzdeki iki yıl içinde Türkiye şampiyonasına gidecek kapasite olduğunu belirtti.
"Stres atmalarını hedefliyoruz"
Her yıl gerçekleşen Yaz Futbol Okulunda onlarca çocuğa eğitim verildiğini ifade eden Koordinatör Gürel, "Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da çok sayıda çocuğumuza eğitim veriyoruz. Futbol Yaz Spor Okullarımız ilçe merkezimizde 28 çocuğa eğitimler ücretsiz olarak devam etmekte. Bu Yaz Futbol Okulunda başarılı olan çocuklarımızı yıl boyunca değişik yaş gruplarında devam eden liglerde mücadele ettiriyoruz. Çocuklarımıza suni çimde antrenman yapma imkanı sunuyoruz. Çocuklarımıza en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz. Antrenman saatlerimiz ailelerin de katılımı ile şenlik havasında gerçekleşiyor. Çocuklarımız futbolcu olur olmaz ayrı mesele. Bizim burada amacımız çocuklarımıza spor bilincini aşılamak. Çocuklarımızın kısa süreli de olsa internet ortamından uzaklaştırıp stres atmalarını hedefliyoruz. Germencik Yaz Spor Okuluna bütün çocuklarımızı davet ediyoruz" dedi.
(MS-MB-S)

31.07.2017 09:47:40 TSI
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