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Aydın Sağlık-Sen toplu sözleşme taleplerini açıkladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Sağlık-Sen Aydın Şubesi Yönetim Kurulu, 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının taleplerini açıkladı.



Sağlık çalışanlarının ailelerinden fedakarlık ederek canlarını dişlerine takıp halkın sağlığı için çalıştıklarına işaret eden Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, "Ancak bu görevi yerine getirirken hiç arzu etmediğimiz ve bir an önce sona ermesi gereken şiddete ve tacize maruz kalıyorlar. Avrupa ortalamasının altında bir sayı ile onlardan daha fazla çalışarak bu kutsal vazifeyi yerine getiriyorlar. Biz bayram yaparken, onlar nöbet tutuyorlar. Tuttukları nöbetlerin karşılığını alamıyorlar. Adaletsiz performans sistemi ile mağdur ediliyorlar. Biz de sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının taleplerini yetkili sendika olarak masaya taşıyacağız ve sorunlarını çözmek için mücadele edeceğiz. Sorunlarını çözmek, taleplerini kazanıma dönüştürmek için masada olacağız" dedi.



Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının toplu sözleşme masasında dile getirecekleri bazı taleplerine değinen Karaer, "Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının zam ve tazminatları artırılmalıdır. Özel hizmet tazminatları 15 puan artırılmalıdır. 15 puanlık artış, maaşlara 146 lira artış sağlayacaktır. 5, 6 ve 7'nci bölgeler için ek puanlar, 10 puan artırılmalıdır. 10 puanlık artış yaklaşık 100 liralık artış sağlayacaktır. İstanbul'da görev yapanlara 30 puanlık artışın karşılığı da 239 liradır.

İş güçlüğü, iş riski ve temininde güçlük zamları 2 bin puan artırılmalıdır. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ek göstergeleri 600 puan artırılmalı ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarına da ek gösterge verilmelidir. Ek ödemeler, emekliliğe yansıtılmalıdır. Sabit ek ödemeler gelir vergisinden muaf olmalıdır. Döner sermaye katsayıları artırılmalıdır. Süt izni ve yıllık izinlerde döner sermaye kesintisi yapılmamalıdır. Ambulans kullanan personelin tavan ek ödeme katsayıları artırılmalı ve bu çalışanlara ek puan verilmelidir.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yıpranma payı verilmelidir. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanın sağlık giderleri, 6 ay süre ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değil bizzat şiddet uygulayan kişi tarafından ödenmelidir"



"Şiddet Uygulayan Ödesin"

Sağlıkta şiddetin önlanemsi gerektiğine vurgu yapan Karaer, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının diğer taleplerini şu şekilde sıraladı: "Aile hekimliği çalışanlarının yıllık izinlerinde ücretlerinden kesinti yapılmamalıdır. Üniversite hastanelerinde çalışan personelin döner sermaye katsayıları artırılmalıdır. Adli Tıp Kurumunda çalışanlara 'adalet hizmetleri tazminatı' ödenmelidir. TSK'dan devrolan personele tayın bedeli ödenmeye devam edilmelidir. Üniversite ve Adli Tıp Kurumundaki hekimlerin sabit ek ödemeleri diğer hekimler gibi emekliliğe yansıtılmalıdır. Engelli çalışanların talepleri halinde eğitim durumları itibariyle şartlarını taşıdıkları kadrolara atanması sağlanmalıdır. Sağlık çalışanlarına zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yapılmalı ve primler kurum bütçesinden temin edilmelidir. 4/C geçici personele döner sermaye ödenmelidir.

4/C, vekil ebe/hemşireler, kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları ve ek ders karşılığı görev yapan meslek elemanları 4/B sözleşmeli statüye geçirilmelidir. Çalışanlar için kreş imkanı sağlanmalı veya 250 TL kreş yardımı verilmelidir. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanın sağlık giderleri, 6 ay süre ile SGK tarafından değil, bizzat şiddet uygulayan kişi tarafından ödenmelidir"

(MB-Y)



31.07.2017 09:48:48 TSI

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