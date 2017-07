YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nazilli'den motosikletle Türkiye turu

AYDIN (İHA) - Nazilli'de doğup büyüyen 24 yaşındaki Cem Yıldırım, motosikletiyle Türkiye'yi geziyor. Nazilli'den yola çıkıp 5 yıldır Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kamp kuran genç, motosikletle seyahatin tadına varıyor.

Nazilli'de doğup, büyüyen, 24 yaşındaki Cem Yıldırım, 5 yıldır motosikletiyle Türkiye'yi karış karış geziyor. Küçük yaşlardan itibaren çadıra olan merakını motosikletle birleştirdiğini belirten Yıldırım "Nazilli'de doğup büyüdüm, 24 yaşındayım, özel bir hastanede çalışıyorum.

2012 yılında ilk motosikletimi aldım. Arkadaşlarımla Didim, Kuşadası gibi yakın yerlere gidiyorduk. İnternetten, televizyondan, kamp yapanları gördükçe çadır merakım başladı.

Arkadaşlarımla her zaman mümkün olmadığı için tek başıma çadırımla kamp yapmaya başladım. İlk tek başıma seyahatime Muğla'ya 5 günlük kampımla başladım. Akyaka ve Datça'da çadır kampı kurdum. Ailem motosiklet ile kamp yapmama ilk başlarda karşı çıkıyordu, sonra alışmaya başladılar, artık destek oluyorlar. Motoru ve gezmeyi seven Mehmet Ali isminde bir arkadaşım var. Onunla kafa kafaya verdik, güzel, uzun ve ucuz yollu bir tatil yapalım dedik."

2 Bin Lira İle 35 Günlük Tatil

2 bin lira ile 35 gün boyunca farklı tatil beldelerinde kamp kurduklarını ifade eden Yıldırım, "Mehmet Ali ile tatil planımızı yaptık Ege ve Akdeniz kıyı şeridini kamp kurarak motosiklet ile gezecektik. Gerekli malzemelerimiz olan çadır, tencere, tavalarımızı tedarik ettik. Kişi başına bütçemiz 2 bin liraydı, paramızın yettiğince gezecektik. Bir haziran gecesi Nazilli'den yola çıktık, Denizli, Burdur üzerinden Antalya'ya kadar gittik. Sonra Akdeniz kıyı şeridini gezdik. Antalya'dan Muğla'ya geçtik. Ege kıyı şeridini de gezerken Muğla'dan İzmir'e kadar gelmişiz ve evden çıkalı 35 gün olmuş. Paramız İzmir'de bitmişti ve Nazilli'ye geri döndük. 35 günlük tatil boyunca hiçbir şekilde otelde, pansiyonda konaklamadık. Sadece çadır kurup çevredeki marketlerden alışveriş yapıp kendi yemeğimizi kendimiz yaptık. Bu uzun seyahatimizin dönüşünde ilk motosikletimin bana yetmediğini karar verdim ve değiştirdim. 250 cc bir motor aldım motosiklet ekipmanlarımı yeniledim artık seyahatlerimi daha profesyonel yapıyordum. Mehmet Ali'de iş dolayısıyla Nazilli'den taşındı. Artık tek başıma işten fırsat buldukça haftada 1 gün Beydağ, Gölcük, Datça, Akyaka gibi yakın yerlere gidip geliyorum" diye konuştu.

Motosiklet İle Karadeniz, Doğu Anadolu Seyahati

Hayallerinin arasında olan Karadeniz seyahatini iş yerinden aldığı 10 günlük yıllık izinle gerçekleştirdiğini söyleyen Yıldırım, "Hayallerimden bir tanesi Karadeniz'i motosikletle gezmekti. Mehmet Ali'yi aradım yıllık izinlerimizi kullanıp Karadeniz yapmak istediğimi söyledim o da kabul etti. Malzemelerimizi tedarik edip yine bir gece Nazilli'den Karadeniz'e yola çıktık o heyecanla 750 km yol yapmışız ilk gün. İnsan yolda olunca çok farklı maceralar yaşıyor. Karadenizlilerin mükemmel insanlar olduklarını bu gezimde fark ettim. Sümela Manastırı'na çıkmak istedik yolda motorum arıza yaptı. Su soğutmalı motorlar olduğu için radyatör dediğimiz yerde sıkıntı çıktı pervanemiz kırılmış. Gece yolun kenarında çadırlarımızı kurduk sabah olunca motoruma çözüm bulacaktık. Gece saat 3 gibi araç geldi yanımıza. Amcanın birisi ışıklarımızı görmüş ve merak edip kontrole gelmiş, ne olduğunu anlattık. Israr etti 'Burada kalınmaz' diye evine davet etti gitmedik. Sabah tekrar geldi motoru tamir etmemize yardımcı olmak için merkeze götürdü. Tamirciler de pazar günü olduğu için hep birlikte çözüm yolu arıyorduk. Karadenizli aklı o an devreye girdi herhalde.. Kırılan pervaneyi söküp bilgisayar fanı takmamızı söyledi. Hırdavatçı dükkânından gerekli malzemeleri aldık, motorun radyatör pervanesini bilgisayar fanıyla değiştirdik ve motorun ısınma problemi düzeldi. Karadeniz'de çeşitli yerleri gezdikten sonra dönüşte kısa bir Doğu Anadolu turu yapıp Nazilli'ye dönüş yaptık. Doğu Anadolu da çeşitli yerlerde güvenlik güçleri bize eskortluk yapıp yollarda güvenliğimizi sağladı" ifade etti.

"Hindistan, İsviçre, Özbekistan'a gitmek istiyorum"

Motosiklet ekipmanlarının çok önemli olduğunu ifade eden Yıldırım " Motosiklet ekipmanlarına çok önem vermelisiniz. Kaskının, ceketiniz, pantolonunuz, yazlık-kışlık eldivenleriniz motosikletli için çok önemli. Hiçbir şey canınızdan daha kıymetli değil. Motosikleti uzun yıllar binmek gezmek istiyorsak dikkatli olmak ve ekipmanlarımızı kullanmak zorundayız. Motorun zamanında ağır bakımlarını yaptırıyorum. Hafif bakımlarını ise kendim yapabiliyorum. En büyük hayalim motosikletim ile Hindistan, İsviçre, Tacakistan, Özbekistan gibi ülkeleri seyahat edebilmek" dedi.

