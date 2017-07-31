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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:54
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,20-14,70 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,20 TL en çok 14,70 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,50 TL en çok 14,50 TL ve Dana Eti Sakadatlı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 27,44 TL en çok 28,50 TL.
(MB-E)

31.07.2017 09:56:06 TSI
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