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Yaz Kur'an Kursları veli seminerleri tamamlandı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:55
Yaz Kur'an Kursları veli seminerleri tamamlandı
Yaz Kur'an Kursları veli seminerleri tamamlandı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, il genelinde faaliyet gösteren cami ve Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenci velilere yönelik seminer düzenlendi.
Aydın İl Müftüsü Ömer Kocaoğul başkanlığında gerçekleştirilen seminerlerde özellikle yaz Kur'an kursları ve öğrenci veli eğitimlerinin önemi vurgulandı.
Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının bulunduğu ilçelerin bir kısmında büro görevlileriyle, büroların bulunmadığı ilçelerde merkez büro görevlileri Eğitim Uzmanı Ayşe Torlak, Din Hizmetleri Uzmanı Sezgin Yoğun ve Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü H. İbrahim Uludağ tarafından verildi.
Seminerlerde özellikle veli eğitimlerinin kaçırılmayacak fırsatlar olduğu, çocuk ve gençlerin din eğitimlerinde ailenin önemli bir yere sahip bulunduğu dile getirildi. Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin okudukları sınıflardaki seçmeli ders olan Kur'an-ı Kerim ve Siyer derslerini seçmeleri hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesi vurgulandı. Gelecek nesiller için gençliğin, din ve ahlak eğitiminin önemi üzerinde duruldu.
Aydın il genelinde yapılan seminerler, veliler tarafından ilgiyle karşılandı.
(OD-MB-Y)

31.07.2017 09:56:43 TSI
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