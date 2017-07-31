ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şenkaya'da trekking yapıldı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:05
Şenkaya'da trekking yapıldı
Şenkaya'da trekking yapıldı

(Fotoğraflı)

Bahattin Gözütok
ERZURUM (İHA) - Şenkaya Kaymakamlığı, Şenkaya Belediye Başkanlığı, Şenkaya Doğa Sporlar Kulübü ve Herkes İçin Spor Federasyonun katkılarıyla trekking yapıldı.
Trekking sabah saat 8:30 da Hükümet konağı önünde başladı. Bu yıl birincisi yapılan trekking faaliyeti 12 kilometrelik bir güzergahta gerçekleştirildi. Trekkinge yaklaşık 40 kişi katıldı. Bu güzergâhta ilk olarak su değirmenlerine gidilerek incelemelerde bulunuldu. Daha sonra Şenkaya´nın çeşitli tarihi yerleri gezildi. Trekking Faaliyetine katılanlar memnuniyetlerini dile getirerek bu tür faaliyetlerin devamını yapacaklarını söylediler. Trekkingde derelerden, ağaç köprülerden ve vadilerden geçildi. Trekking faaliyeti Venk kilisesinde son buldu. Burada trekkinge katılanlar kahvaltılarını yaptı.
Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci yaptığı açıklamada, "Tarihi anlamda, kültürel anlamda ve doğal güzellikler bağlamında da yurdumuzun cennet köşelerinden bir yerdir Şenkaya. Bizim ana faaliyet amacımız bundan sonra bölgemizin doğa sporları haritasını çıkaracağız. Doğa sporları içerisinde trekking, bisiklet, tırmanış, belki rafting, belki kanon faaliyetlerini gerçekleştireceğiz. Bu tür etkinlikleri bu bölgeye yoğun bir şekilde kazandıracağız. Çünkü gördüğümüz kadarıyla coğrafya doğa sporlarına çok müsait bir alan. Bu tür etkinliklere bizzat katılacağım" dedi.
(BG-AA-Y)

31.07.2017 10:07:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Seyir halindeki tanker aniden alev aldı
YEREL

SEYİR HALİNDEKİ TANKER ANİDEN ALEV ALDI
Aşkale'de iki trafik kazası, 1 yaralı
YEREL

AŞKALE'DE İKİ TRAFİK KAZASI, 1 YARALI
Aziziye Sosyal Hizmet Merkezinde eğitim atağı
YEREL

AZİZİYE SOSYAL HİZMET MERKEZİNDE EĞİTİM ATAĞI
Çocuklarda balık tüketimine dikkat
YEREL

ÇOCUKLARDA BALIK TÜKETİMİNE DİKKAT
Hazırlık maçında Şanlıurfaspor - Elazığspor'u 2-0 mağlup etti
YEREL

HAZIRLIK MAÇINDA ŞANLIURFASPOR - ELAZIĞSPOR'U 2-0 MAĞLUP ETTİ
Gökhan Karadeniz, BB. Erzurumspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı
YEREL

GÖKHAN KARADENİZ, BB. ERZURUMSPOR İLE İKİ YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Erzurum- Balkan hattında kardeşlik gezisi
YEREL

ERZURUM- BALKAN HATTINDA KARDEŞLİK GEZİSİ
Atatürk Üniversitesi AR-GE Projelerine bir yenisini daha ekledi
YEREL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AR-GE PROJELERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ
Atatürk Üniversitesi araç parkını yeniliyor
YEREL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAÇ PARKINI YENİLİYOR
Erzurum Sarıbaş'ı uğurladı
YEREL

ERZURUM SARIBAŞ'I UĞURLADI
Çermik Festivali dolu dolu devam ediyor
YEREL

ÇERMİK FESTİVALİ DOLU DOLU DEVAM EDİYOR
Erzurum'un ilk mahalle kitabı yayımlandı
YEREL

ERZURUM'UN İLK MAHALLE KİTABI YAYIMLANDI
Pasinler'de orman yangını
YEREL

PASİNLER'DE ORMAN YANGINI