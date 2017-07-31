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Şenkaya'da trekking yapıldı



(Fotoğraflı)



Bahattin Gözütok

ERZURUM (İHA) - Şenkaya Kaymakamlığı, Şenkaya Belediye Başkanlığı, Şenkaya Doğa Sporlar Kulübü ve Herkes İçin Spor Federasyonun katkılarıyla trekking yapıldı.

Trekking sabah saat 8:30 da Hükümet konağı önünde başladı. Bu yıl birincisi yapılan trekking faaliyeti 12 kilometrelik bir güzergahta gerçekleştirildi. Trekkinge yaklaşık 40 kişi katıldı. Bu güzergâhta ilk olarak su değirmenlerine gidilerek incelemelerde bulunuldu. Daha sonra Şenkaya´nın çeşitli tarihi yerleri gezildi. Trekking Faaliyetine katılanlar memnuniyetlerini dile getirerek bu tür faaliyetlerin devamını yapacaklarını söylediler. Trekkingde derelerden, ağaç köprülerden ve vadilerden geçildi. Trekking faaliyeti Venk kilisesinde son buldu. Burada trekkinge katılanlar kahvaltılarını yaptı.

Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci yaptığı açıklamada, "Tarihi anlamda, kültürel anlamda ve doğal güzellikler bağlamında da yurdumuzun cennet köşelerinden bir yerdir Şenkaya. Bizim ana faaliyet amacımız bundan sonra bölgemizin doğa sporları haritasını çıkaracağız. Doğa sporları içerisinde trekking, bisiklet, tırmanış, belki rafting, belki kanon faaliyetlerini gerçekleştireceğiz. Bu tür etkinlikleri bu bölgeye yoğun bir şekilde kazandıracağız. Çünkü gördüğümüz kadarıyla coğrafya doğa sporlarına çok müsait bir alan. Bu tür etkinliklere bizzat katılacağım" dedi.

(BG-AA-Y)



31.07.2017 10:07:41 TSI

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