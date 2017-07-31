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Esler Mahalle Konağı açıldı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:27
Esler Mahalle Konağı açıldı
Esler Mahalle Konağı açıldı
- Başkan Doğan: "Köylü olmaktan gurur duyuyorum"

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından yapılan Eseler Mahalle Konağı, Başkan Dr. Nevzat Doğan tarafından hizmete açıldı.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, yapımı tamamlanan Eseler Mahalle Konağı'nın açılışına katıldı. Konağın açılışında konuşan Başkan Doğan, "Köylerimiz bizim için ayrı bir öneme sahip. Ben de bir köylü çocuğuyum ve bununla gurur duyuyorum. Eğer köy varsa şehir vardır. Köylümüzü çok önemseyen bir liderimiz, hükumetimiz ve belediyelerimiz var. Köylerimiz Avrupa'nın köylerinden geri kalmayacak. Sizlere yakışır bir konağımız oldu. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile köylere muhteşem hizmetler yapıyoruz. Köy yollarımız daha iyi, evlerin kapılarının önüne kadar parke yapıyoruz. Her alanda köylerimizi daha iyi hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Köyler bizim gözbebeğimiz. Köyden indim şehre yok, şehirden döndüm köye olacak. Ulaşım anlamında da daha iyi hale gelmeliyiz. Ulaşımı rahatlatacağız ki vatandaş sabah akşam gitsin gelsin. Kendimize ne yapabilir diye değil kentimize ne yapabiliriz diye düşünüyoruz" dedi.
Siyaseti ve bulundukları makamları hizmet aracı olarak gördüklerini söyleyen Başkan Doğan, "Ülkemizin önüne geçmek için bekliyorlar ama biz birlik beraberlik içerisinde olursak onlara engel olacağız. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Vatandaşımız daha çok kalkınacak. Markalar üreteceğiz, kendi üretimlerimizi tüketeceğiz. Köylerimiz bizim temel direğimizdir. Bizim sadık yarimiz topraktır. Onun için köylerimiz, köylümüz çok önemli. Biz, sizleri seviyoruz, sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz. Konaklara layıksınız. Konağımız hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, İlçe Müftüsü Musa Bilgiç'in dualarıyla konağın açılışı gerçekleştirildi. Yaklaşık 350 bin liraya mal olan konak, 2 dönümlük bir arazi üzerinde 2 katlı olarak inşaat edildi. Konakta muhtarlık, köy odası, kütüphane, çay ocağı, çok amaçlı salon, ofis, mutfak bulunuyor. Ayrıca Eseler'deki konağın çevresinde peyzaj alanları, çocuk oyun grubu, oturma alanları da yer alıyor.
(UK-GY-Y)

31.07.2017 10:29:47 TSI
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