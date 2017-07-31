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İnönü'de çiftçinin mahsulü koruma altında

- Belediye, 2 bin metre metrekarelik kapalı pazar yerine çiftçilere tahsis etti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde, ürünlerin yağışlardan zarar görmemesi için çiftçilere kapalı pazar yeri tahsis edildi.

İnönü Belediyesi, muhtemel yağışlardan çiftçilerin elde ettikleri ürünlerin zarar görmemesi için, ilçe merkezinde bulunan yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğündeki kapalı pazar yerini ayırdı. Çiftçilerin, güvenlik elemanının da görevlendirildiği çok amaçla pazar yerini hububatlarını korunmak için alanı kullanabileceği bildirildi. Durumdan son derece memnun olan çiftçiler ise İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkürlerini iletti.

(KA-MET-Y)



31.07.2017 10:30:02 TSI

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