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BAYDER, seracılar yetiştiriyor



(Fotoğraflı)



Beşir Kelleci

BAYBURT (İHA) - Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği, Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında "Dezavantajımız Bize Engel Olmasın" projesiyle Bayburt'ta seracı yetiştiriyor.

Avrupa Birliği Mali Yardımlar Daire Başkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından finanse edilen proje, Bayburt Üniversitesi ve Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu ortaklığında yürütülüyor.

Proje sonunda MEB onaylı Seracı, KOSGEB onaylı Girişimcilik ve Girişimcilik Ruhu gibi üç önemli sertifikanın verileceği kursiyerlere teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.



"Hayatlar Değişiyor, Türkiye Gelişiyor" fuarında proje tanıtıldı

Türkiye'de son 10 yılda yürütülen başarılı projelerin davet edildiği fuara 05 Aralık 2016 tarihinde "Bayburt'un Kabuğunu Kıran İncileri" projesiyle davet edilen BAYDER, ikincisi düzenlenen fuara bu yıl da "Dezavantajımız, Bize Engel Olmasın" projesiyle davet edildi.

Projede sona yaklaştıklarını belirten BAYDER Başkanı Fatih Dündar, "Şuan İŞKUR kayıtlı 26'sı bayan, 18'i erkek olmak üzere 44 kursiyerimiz var. Projedeki hedefimiz ise 40 kursiyerdi. Kursiyerlerimize teorik eğitimler BAYDER Kültür Salonu'nda, uygulamalı örtü altı sebze yetiştiriciliği eğitimleri ise proje için kiraladığımız Aslandede Köyü'ndeki serada veriliyor. Eğitimler sonunda vereceğimiz üç sertifikaya sahip olacak kursiyerlerimiz kendi seralarını oluşturmada önemli bir hibe destek hakkına sahip olacaklar. Hatta dernek olarak kursiyerlerimizin destek projelendirmeleriyle de biz ilgileneceğiz" dedi.

Dündar, seracı sertifikasına sahip olacak ve bu işi kendine meslek edinecek kursiyerlere Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından birer sera hediye edileceğini de belirterek, "Bu özel duyarlılık için Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sayın Abdulkadir Karabulut'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

(BK-AA-Y)



31.07.2017 10:30:17 TSI

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