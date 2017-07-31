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Adıyaman'da kamyonet devrildi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole yuvarlanırken kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesinden Salkımbağı Köyüne gitmekte olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet Kahta çıkışı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



31.07.2017 10:38:36 TSI

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