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Sanatçı Cevdet Bağca, Ovacık'ta konser verdi



(Fotoğraflı)



Sidar Eren

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, sanatçı Cevdet Bağca hayranlarıyla buluşarak, konser verdi.

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun davetiyle, misafir edilen Cevdet Bağca, küçük bir konser verdi. Eylül Çay Bahçesi'nde sahneye çıkan Bağca, 'Bilesin, Al Ömürümü, Ver Elini Ver Bana Eftelya, Sen Benden Gittin Gideli, Kırgın' gibi şarkılarını seslendirerek, hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.

Yaklaşık bir saat boyunca sahnede kalan Bağca'ya, müzik severler de ilgi gösterdi.

(SE-HİV-Y)



31.07.2017 10:41:08 TSI

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