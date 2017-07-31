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Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u Bayburt Valiliği'ne gelişinde Vali Ali Hamza Pehlivan karşıladı. Şeref defterini imzaladıktan sonra Trabzon Valisi Yavuz ve Vali Pehlivan Valilik Makamında bir süre sohbet ederek çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Trabzon Valisi Yavuz, Vali Pehlivan'a görevinin hayırlı olması temennisinde bulunurken, Vali Pehlivan da Trabzon Valisi Yavuz'a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

(YY-AA-Y)



31.07.2017 10:43:13 TSI

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