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Başkan Yağcı, ailelerin sevincini paylaşmaya devam ediyor

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:42
Başkan Yağcı, ailelerin sevincini paylaşmaya devam ediyor
Başkan Yağcı, ailelerin sevincini paylaşmaya devam ediyor

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, düğünlere katılarak ailelerin sevinçlerini paylaşmaya devam ediyor.
Şehre kazandırdığı birçok güzel çalışma ile vatandaşların memnuniyetini kazanan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, aileleri en mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, sevinçlerini paylaşıyor. Konu ile ilgili kısa bir açıklamada Başkan Yağcı, "Bilecik Belediyesi olarak, vatandaşlarımızı kötü günlerinde yalnız bırakmadığımız gibi sevinçli günlerinde de bir araya geliyoruz ve bundan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. Düğün ve Sünnet törenlerinde değerli ailelerimizin özel günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Evlenen çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Sünnet merasimindeki yavrularımıza da hayırlı ömürler diliyorum" dedi.
Öte yandan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, düğün merasimlerinde ailelere çeşitli hediyeler de takdim ediyor.
(DA-Y)

31.07.2017 10:43:40 TSI
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