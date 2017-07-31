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İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü üyelerinden Bilecik'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü üyelerinden oluşan heyet, Bilecik ve ilçelerine gezi düzenledi.

Kültür gezisi kapsamında Bilecik'e giden heyet, incelmeleri kapsamına Bilecik'in ilçeleri, beldeleri ve köylerindeki tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı buldu. Bir günlük gezi kapsamında Bilecik'te bulunan heyet arasında; İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Barış Harmankaya, Akademisyen Sanat Tarihçi Çiçek Harmankaya, Kurul Üyesi Mimar Erol Kuzubaşıoğlu, Kurul Üyesi Şehir Plancısı Yusuf Soyuer, Kurul Üyesi Mimar Cemallettin Satoğlu, eşi Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi Mimar Hatice Satoğlu, Kurul üyesi Avukat Mustafa Yağcı yer aldı.

Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Umut Özdemir'in rehberlik ederek şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgiler verdiği heyet, gezileri kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezdikten sonra Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini ziyaret etti.

Heyeti ağırlayan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, gelen konuklara belediye çalışmaları hakkında bilgilere vererek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Bilecik ile belde ve ilçelerindeki güzellik ve özelliklere olan hayranlıklarını ifade eden heyet ise; şehre kazandırdığı eserler ve çalışmalar dolayısıyla Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya teşekkür ettiler.

(DA-Y)



31.07.2017 10:44:41 TSI

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