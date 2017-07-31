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"Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme" projesi



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da 'Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Teknik Destek Projesi' sözleşmesi imzalandı.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından hazırlanan "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme" isimli Teknik Destek projesinin sözleşmesi İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalandı.

Proje kapsamında Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Ölçme ve Değerlendirme Biriminde görevli 6 öğretmen ile 11 ilçede görev yapan öğretmenler arasından seçilecek 25 öğretmen bu alanda 7 günlük bir eğitim alacaklar.

(HLD-MEF-Y)



31.07.2017 10:45:09 TSI

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