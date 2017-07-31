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Bağımlılıktan kurtulmak bir telefon kadar uzak



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Aydın Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sedat Kavas, Alo 191 Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve Destek Hattı ile kişiye uygun gerekli yönlendirmelerin yapılarak uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele edildiğini söyleyerek, "Alo 191'i arayın siz de başarın" dedi.

Aydın Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sedat Kavas, uyuşturucu bağımlılığının önüne geçebilmek amacıyla vatandaşların uyuşturucuyla mücadele kapsamında danışmanlık hizmeti alabilecekleri ifade etti. Alo 191 danışma ve destek hattının öneminden bahseden Kavas, ALO 191'in sabit hatlardan ücretsiz aranabildiğini ve 7 gün 24 saat hizmet verdiğini dile getirdi.



Bağımlılığın önüne geçmek amacıyla kurulan bu sistemin gönül rahatlığı ile kullanılabilecek danışma hatlarından biri olduğunu öne süren Kavas, "Alo 191'i arayıp destek talep ettiğinizde yasal veya hukuki bir problemle karşılaşamazsınız. Çünkü bu talepler hiçbir şekilde 3'üncü kişilerle paylaşılmaz. Yakınlarını uyuşturucu bağımlılığından korumak isteyenler, çocuğunun, arkadaşının, komşusunun, öğrencisinin ya da herhangi bir yakınının uyuşturucu kullandığından şüphelenenler ve ne yapacağını bilmeyenler bu hattan yararlanabilir. Uyuşturucu kullanıcıları ve ruhsal veya fiziksel sorunlar yaşayanlar, uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgi almak ve bağımlılık ile ilgili herhangi bir konuyu danışmak isteyenler, uyuşturucuyu bırakmak isteyenler, uyuşturucu kullanımını bırakıp tedavi olan ve halen madde kullanma isteği duyan ve bununla mücadelede zorlananlar Alo 191'i arayabilir. Alo 191'i arayın siz de başarın" dedi.



Alo 191 hattında uyuşturucu kullandığını beyan eden kişilere ihtiyaçlarına göre gerekli bilgiler verilerek tedavi için en uygun yere yönlendirildiğini belirten Kava, "Uyuşturucuyu bırakmak konusunda kararsız olan kişilere motivasyonel görüşme yapılarak tedavi olmaları yönünde motive edilirler. Acil sağlık yardımı isteyen kişilerden doğrudan 112'yi araması istenir ve aynı zamanda kişiden gerekli bilgiler alınarak 112 ile irtibata geçilir. Yakınlarının madde kullanımından şüphe duyan kişilere madde kullanımında görülebilecek davranış değişiklikleri, duygu durumu değişiklikleri, fiziksel değişiklikler hakkında bilgi verilir. Madde kullanımı olan kişilerde şiddet, gasp, istismar gibi yaşanabilecek süreçler konusunda bilgilendirme yapılır. Konu hakkında başvurabilecekleri diğer kurumlar hakkında da bilgilendirme yapılır. Tedavi sürecinde olan kişilere de gerekli destek verilir. Bağımlılık hastalığının tedavi edilebilirliği ve kişiye yardımcı olabilecek davranış değişikliklerinden bahsedilir. Kişi rahatlatılmaya çalışılır ve tedavisini bırakmamasına yönelik diyaloglar kurulur" diye konuştu.

(MS-MB-Y)



31.07.2017 10:46:12 TSI

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