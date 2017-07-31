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Tümgeneral Koç'a veda yemeği



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Tahir Büyükakın tarafından Jandarma Genel Komutanlığı kararnamesiyle Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığına atanan Tümgeneral Halis Zafer Koç'a veda yemeği düzenlendi.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, tümgeneral olan Halis Zafer Koç'a yeni görevinde başarılar temennisinde bulundu. Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Tümgeneral Halis Zafer Koç'a Bilecik'te bulunduğu 5 yıl süre zarfında yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızın onayı ile Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı görevine atanan paşamız Halis Zafer Koç'a Bilecik'te görev süresince yetiştirdiği parlayan ay yıldız neferler ve bu cennet vatanımızın bölünmez bütünlüğü için gösterdiği gayret ve özveriden dolayı Bilecikli hemşerilerimiz adına kendilerini Bilecikli ilan ederek, Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı takdim ettim. Kendilerine yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.

Tümgeneral Halis Zafer Koç ise; Bilecik'ten fiziken ayrıldığını, kalben birlikte olduklarını söyledi.

Bilecik Polisevi'nde düzenlenen veda yemeğine; Tümgeneral Halis Zafer Koç, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Vali Yardımcıları Mehmet Taşdöğen, Hıdır Kahveci ve Mustafa Kemal Özgün, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İlçe Kaymakamları ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant katıldı.

(DA-Y)



31.07.2017 10:46:15 TSI

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