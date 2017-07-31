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Hisarcık'ta köy yollarına sıcak asfalt



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık İlçesinde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Beyköy-Kutluhallar köyleri arasındaki grup yolunun sıcak asfalt ile kaplanması çalışmalarına başladığı bildirildi.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Beyköy-Kutluhallar köyleri arasındaki 5 kilometrelik grup yolunda başlatılan sıcak asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Şen ve İbrahim Kılıç, asfalt çalışmalarının yaklaşık 10 gün içinde tamamlanmasının beklendiğini söyleyerek,"Beyköy- Kutluhallar köylerimiz arasındaki 5 kilometrelik grup yolunun sıcak asfalt ile kaplanması çalışmalarına katkıda bulunan başta Kütahya Valimiz Ahmet Hamdi Nayir olmak üzere İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak'a, İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürü Süleyman Arslan'a, Ak Parti Hisarcık İlçe Başkanı Salim Turası'ya, İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul'a ve İl Özel İdaresi asfaltlama ekiplerine çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Köylerine yapılan en anlamı ve en güzel yatırımın yollarına sıcak asfalt kaplaması olduğunu söyleyen Kutluhallar Köyü Muhtarı Osman Gündüz," İl Genel Meclis Üyelerimiz ve Ak Parti İlçe Teşkilatımız yolumuzun sıcak asfalt yapılması için büyük uğraş verdiler. Nasip bugüneymiş. Bizlere bu konuda destek olan ve tarlasını hiç bedel almadan bağışlayan başta tarla sahipleri olmak üzere herkesten Allah razı olsun" dedi.(MA-EFE)



31.07.2017 10:47:45 TSI

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