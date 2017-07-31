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Simav'da elektrik hatları yer altına alınıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesindeki elektrik hatları yer altına alınacak. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, özel bir enerji firması ile görüşmelerin yapıldığını belirtti. Özkan, "Anlaşma yapılan yüklenici firmanın en kısa bir sürede işe başlamasını sağlayacağız, kazı çalışmalarında Simav Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün planlaması ve koordinesi ile çalışmalar yürütülecektir. Simav kent merkezinde yaşanan voltaj düşmeleri ve kış aylarında yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi için 6 noktaya yüksel gerilim trafoları yerleştirilmesini planlıyoruz. Elektrik hatlarının yer altına alınmasından sonra, aydınlatma direklerini de yenileyeceğiz" dedi.

Simav ilçe merkezinde trafoların konulacağı yerleri belirlemek amacıyla bir komisyon kurularak, enerji firması yetkilileri ile yer tespitleri yapıldı. (MEİ-EFE)



31.07.2017 10:48:02 TSI

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