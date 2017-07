YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Özaltun'un Kudüs çağrısına Beyşehirliler'den destek

Başkan Özaltun'un Kudüs çağrısına Beyşehirliler'den destek



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun'un kişisel sosyal medya hesabından, "Kudüs'te yaşanan insanlık dramı ve Mescid-i Aksa için susmayalım" diyerek yaptığı çağrıya kameralar önünde "Kudüs için ayaktayım, çünkü ben de insanım" şeklinde sözlerle Beyşehir'de yaşayan yediden yetmişyediye toplumun her kesiminden insan destek verdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ortak merkezlerinin insan olduğunu belirterek, "Sloganımız tek, bağımsız, barış içerisinde bir Kudüs dünya barışının da teminatıdır. Mescid-i Aksa'daki hak ihlalleri ve inanç özgürlüğüne yönelik müdahalelere sessiz kalmak bir insanlık ayıbına da ortak olmaktır. Şimdi sesimizi yükseltme vaktidir. Tüm dünya halklarını tek bir ağızdan kuracağı bu cümle, belki de birbirimizin inançlarına saygılı bir gelecekle ilgili ümidimizi artıracaktır. Bu anlayışla 'herkesi bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz' dedik. Kampanya çerçevesinde başlattığımız çalışmaya, ilçemizin her köşesinden ve toplumumuzun her kesiminden yoğun ilgi oldu. Tüm hemşerilerime duyarlılıklarından ve bu konuda kampanyaya verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

(ARÖ-AH-Y)



31.07.2017 10:50:02 TSI

NNNN