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Kaçarken düşürdüğü cep telefonu kapkaççıyı ele verdi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:00
Kaçarken düşürdüğü cep telefonu kapkaççıyı ele verdi

Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de halk otobüsünde bir kadının cüzdanını çalan kapkaççı, kaçarken düşürdüğü cep telefonundan tespit edildi.
Kayseri'de bir kişi, halk otobüsünden inen 52 yaşındaki kadının cebinden cüzdanını çalarak kaçtı. Vatandaşların yakaladığı, ancak ellerinden kurtulmayı başaran kapkaççı, kaçarken düşürdüğü cep telefonunun, polis ekipleri tarafından incelenmesi ile yakayı ele verdi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Kocasinan ilçesi Hacı Saki Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeki özel halk otobüsü içerisinde meydana geldi. 27 yaşındaki M.Y., 52 yaşındaki N.G'nin yeleğinin cebindeki; içinde nüfuz cüzdanı, kredi, banka ve posta kartı ile 160 TL'nin bulunduğu cüzdanı durakta indiği sırada çaldı. Bunu fark eden, N.G.'nin çevredeki vatandaşların duyacağı biçimde bağırması üzerine vatandaşlar arkasından koştukları M.Y.'yi yakaladı. Ancak kapkaççı vatandaşların elinden kurtularak tekrar kaçtı, kaçarken cep telefonunu düşürdü. Olay yerine çağrılan polis ekiplerine vatandaşlar tarafından teslim edilen cep telefonu incelemeye alındı ve hırsızın kimliği tespit edildi. M.Y. iki gün boyunca yapılan arama ile yakalandı ve Emniyetteki sorgusunun ardından Adliyeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkemece tutuklanan N.G. cezaevine gönderildi.
(SK)

31.07.2017 11:02:47 TSI
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