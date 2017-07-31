Aşkale'de iki trafik kazası, 1 yaralı
- TIR ot yüklü traktöre arkadan çarparak yoldan çıktı
(Fotoğraflı)
Celal Dilsiz
ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Aşkale İlçesine bağlı Çay Köyü mevkiinde aynı anda saniyeler içerisinde meydana gelen ilk kazada Mehmet İlhan yönetimindeki 50 AP 801 plakalı TIR, aynı yönde seyreden Zeki Yıkmış idaresindeki 25 RA 202 plakalı traktöre çarptı. Tır kazanın etkisiyle yoldan çıkarak karşı şeritte yol kenarındaki toprak zemine çakıldı. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.
Bu kazanın hemen akabinde saniyeler içerisinde yola savrulan otları gören Zekeriya Öztürk yönetimindeki 28 K 9423 plakalı tanker yola savrulan otlara çarpmamak için yol kenarında durunca bu esnada arkadan gelen Ahmet Durmaz idaresindeki 25 LD 081 plakalı otomobil ile tankere çarptı.
Kaza sonrası TIR sürücüsü Mehmet İlhan, ilçe Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum Bölge Eğitim Hastanesine sevk edildi.
Trafiğe kısa süre kapalı kalan yol İlçe Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yeniden trafiğe açıldı.
(CD-AT-Y)
31.07.2017 11:05:23 TSI
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