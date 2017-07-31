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Sivas Belediyesi çürümüş ağaçların yerine yenisini dikti



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas Belediyesi, Kepenek Caddesi üzerinde bulunan çürümüş ağaçları esnafların talepleri üzerine kaldırarak yerlerine yenisini dikti.

Kent merkezine yakışmayan görüntüyü ortadan kaldırmayı hedefleyen belediye ekipleri Kepenek Caddesi üzerinde bulunan esnafın talebiyle niteliksiz kurtlanmaya başlayan çürümüş ağaçları kaldırdı. Daha sonra cadde üzerinde bulunan kaldırımları yenileyen ekipler niteliksiz ağaçların yerine alana farklı bir görsellik katacak ağaçların dikimini gerçekleştirdi. Yeni ağaçlar alt yapı çalışması bitince dikilmeye başlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren niteliksiz ağaçların yerine Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından süs armudu ağaçlarını cadde üzerine dikti.

(UY-Y-)



31.07.2017 11:08:08 TSI

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