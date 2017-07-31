Dumlupınar Belediyesine yeni itfaiye aracı
(Fotoğraflı)
Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine 6 ton su kapasiteli, 250 litre köpük deposu olan araziye uyumlu yeni itfaiye aracı alındığı bildirildi.
Dumlupınar Belediyesi İtfaiye Amirliğine yeni itfaiye aracı alınması dolayısıyla açıklama yapan Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, ''Yeni itfaiye aracımız İlçemize Hayırlı Olsun. Her zaman yanımda olan ve desteğini esirgemeyen bütün meclis üyelerimize ve belediye personelimize çok teşekkür ederim. İtfaiye araç flomuz için önemli bir eksikliği giderdik. Dumlupınar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)
31.07.2017 11:08:39 TSI
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