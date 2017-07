YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bursa'da her mevsim buz pateni keyfi

BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 'Buz Pateni Pisti', Kültürpark içinde Bursalılara hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Reşat Oyal Kültürparkı'nda vatandaşlara hizmet veren 'Buz Pateni Pisti'nde genç sporcularla bir araya geldi. Bursa'ya her gün yeni yeni tesisler kazandırıldığını hatırlatan Başkan Altepe, "Bursa'da 240'ın üzerindeki tesislerimizden biri de buz pateni pisti. Bursa'nın güzide mekanlarından, şehrin merkezindeki Kültürpark'ta, gölün atıl durumdaki küçük kısmında buz pateni pistini geçtiğimiz günlerde de açmıştık. Antrenörlerimiz hem buraya gelen gençlerimize eğitim veriyorlar, hem de isteyen herkes gelip burada buz pateni yapabiliyor. Maksadımız burada 12 ay boyunca buz pateni yapılabilsin. 1000 metrekare alanlı buz pateni pisti gerçekten örneği az bulunan bir pist" diye konuştu.

Recep Altepe, ileride pistin üst örtüsünün de yapılarak daha kullanışlı hale geleceğini söyledi. Buz patenini ve sporu seven herkesi davet eden Başkan Altepe, "Tesisimiz, Kültürpark'ın tam kalbinde, gölün yanında, donanımlı ve modern bir tesis olarak faaliyette. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından işletilen örnek bir tesis oldu" dedi.

