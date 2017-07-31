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Salihli'de Rumeli Şenliklerine yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salilhli'de bu yıl 4.'sü düzenlenen Rumeli Şenlikleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Salihli'nin Özyurt Mahallesi'nde 4. Rumeli Şenlikleri, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Salihli Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren ile birlikte bu yıl 4.'sü düzenlenen şenliklere katılan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya, Özyurt Mahallesi Muhtarı Ali Sarıkayalı ve organizasyonu hazırlayan Murat Şengül tarafından 4.Geleneksel Rumeli Şenliklerine yaptığı katkılardan dolayı plaket takdim edildi. Belediye Başkanı olmasının yanında bir Selanik Macırı olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Başkan Kayda, "Böyle gecede sizleri bizler ile buluşturan muhtarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Düzenlenen her gecede her etkinlikle kendimizi evimizde hissediyoruz. Dolayısıyla Rumeli kültürünün, Avrupa kültürünün ülkemize çok şey kattığını düşünüyorum. Ülkemizin batılılaşmasında bu kültürün öneminin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin Başkomutanı Selanik'te doğmuş. Ulu Önder Atatürk bu ülkeyi kurmuş. Kendimizle gurur duymalıyız, böyle bir lidere sahip olmuşuz. Gecenizin coşkuyla geçmesini diliyorum. Sizleri seviyoruz. Bizler bu ülkeye örnek insanlarız. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Özyurt ve Yeşilyurt Mahallesinin düzenlediği şenliklerde vatandaşların coşkusuna ortak olan Başkan Kayda, Rumeli türküleri eşliğinde mahalle sakinleriyle birlikte halay çekti.

(BA-AY-Y)



31.07.2017 11:12:58 TSI

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