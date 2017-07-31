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145 yıldır devam eden asker uğurlama geleneği



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesi Akçaalan Mahallesinde 145 yıldır süren asker uğurlama töreni renkli görüntülere sahne oluyor.

Eski seymen kıyafetleriyle asker adaylarının Akçaalan eski belediye binası önünde başlattıkları davullu, zurnalı eğlence 10 gün sürdü. 145 yıldır devam eden bu gelenek, asker adaylarını karşılayan Akçaalan mahallesi muhtarı Süleyman İnci'nin bağışıyla başladı. Asker adaylarının öncüsü olan Murat İnci tarafından taşınan özel flama, muhtarlık önünde bekleyen muhtar Süleyman inci'ye uzatılarak çeşitli maniler ve deyişler söylendi. Muhtar inci söylenen maniye göre özel flamaya para takarak askerleri selamladı.

Asker adaylarına Akçaalan Mahallesinin önde gelenleri 10 gün boyunca sırayla askere gidecek gençlere yemek verdi. Ayrıca asker adayları ev ev dolaşarak maniler söyleyip para topladı.10 gün boyunca toplanan paralarla eğlenceler düzenleyen gençler, artan parayı köye hayrat yapmak için ve okullara eğitim için verdiklerini söylediler.

145 yıldır devam eden geleneğin son gününde TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı Fatma Meşe Öz ve Akçaalanlı yerel sanatçı Tolga Karakuş sahne aldı. Çeşitli illerden gece için gelen yüzlerce Akçaalanlı, sanatçıların şarkılarıyla eğlenip 145 yıllık geleneği devam ettirdiler. Etkinlikte 17 asker ve ailelerinin, eski belediye binası önünde gönüllerince eğlenmesi büyük alkış aldı.



"Bu köklü gelenek tüm dünyaya tanıtılmalıdır"



Etkinliğe katılan Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, ''Bir asırdan fazla zamandır devam eden bu gelenek, bu birlik ve beraberlik dünya ya örnek olmalıdır. Alevi ve sünni kardeşlerimizin iç içe yaşadığı Akçaalan mahallemiz, bu birlik ve beraberliği ile dünyada eşine ender rastlanır 145 yıllık bir gelenek yaşatmaktadır. En güzel tarafı ise, bu geleneklerine sımsıkı sarılıp dahada büyütmek için seferber olmalarıdır. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu köklü gelenek tüm dünyaya tanıtılmalıdır. Bu birliktelik ruhuyla askere giden bu gençlerimizin alınlarından öpüyorum. Tüm askerlerimize hayırlı teskereler diliyorum'' dedi.

Akçaalan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Birol Akdemir, ''145 yıldır yaşatılan bu birlik ve beraberlik örneği geleneğin ebediyen sürdürülmesi için dernek olarak çalışmalarımız aralıksız devam edecek'' ifadelerini kullandı. (YD-EFE)



31.07.2017 11:14:04 TSI

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