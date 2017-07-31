Muz Festivali Tuğba Yurt konseriyle sona erdi
(Fotoğraflı)
Özcan Günger
MERSİN (İHA) - Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen 11. Uluslarararsı Kültür ve Muz Festivali, Tuğba Yurt konseriyle sona erdi.
Festivalin 5. günü sahneye çıkan Tuğba Yurt, Anamur Bellediyesi 82 Sosyal Tesislerinde, Anamurlulara unutamayacakları bir konser verdi.
Belediye Başkanı Mehmet Türe, konser öncesi yaptığı konuşmada, Anamur'da bu tür etkinliklerde düğünlerde ve diğer özel günlerde havai fişek atılmasını yasakladıklarını söyledi.
Başkan Türe eşi Meliha Türe ile birlikte Tuğba Yurt'a Yörük kızı heykeli, Anamur muzu verdi.
Tuğba Yurt, hayranları eşliğinde şarkılarını seslendirdi.
(ÖZC-Y)
31.07.2017 11:16:13 TSI
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