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Akçakoca'da trafik denetimleri arttı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:15
Akçakoca'da trafik denetimleri arttı
Akçakoca'da trafik denetimleri arttı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik ve asayiş denetimleri artırıldı.
Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri bir çok noktada uygulamalarını sürdürüyor. Yapılan uygulamada, trafik ekipleri özellikle sürücülere evrak ve ehliyet, plaka sorgulamasından geçiriyor. Tek tek sürücüler ve araç içerisinde bulunan kişiler sorgulandı. Yapılan uygulamanın süreceği belirtildi.
(TT-GY-Y)

31.07.2017 11:17:30 TSI
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