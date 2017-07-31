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Derbent'te tarım sulama projeleriyle daha da gelişecek

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:18
Derbent'te tarım sulama projeleriyle daha da gelişecek
Derbent'te tarım sulama projeleriyle daha da gelişecek

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Derbent ilçesinde sulanabilir arazi miktarının artırılması için yeni projeler hayata geçiriliyor.
DSİ Konya Bölge Müdürü Birol Çınar'ı makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Hamdi Acar ile AK Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Emin Uçar, Derbent'e kazandırılacak olan sulama projeleri hakkında bilgi aldı.
İlçede yapımı devam eden sulama projelerinin görüşüldüğü ziyarette Derbent'in sulanabilir arazi miktarının artırılması konusu konuşuldu.
İlçede organik tarıma son zamanlarda daha fazla değer verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Hamdi Acar, yapımı devam eden ve temeli atılacak olan sulama projelerinin ilçedeki sulanabilir arazi miktarını artıracağını dile getirdi. Başkan Acar, "Doğaya bağlı olarak tarımsal ürün üretiminin kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz. Yer altı su kaynaklarını, yağmur ve kar sularını göletlerde toplayabilirsek ilçemizdeki sulanabilir arazi miktarını da artırmış oluruz. Yaz mevsiminde, yağmurun yağmadığı dönemlerde gerekli sulama ihtiyacı bu göletlerden karşılanabilir. Böylece hem üretim aksamaz, hem de göletlerden kullanılan sularla daha fazla verim elde edebiliriz. Derbent, Konya'nın en fazla yağış alan ilçelerinden birisidir. Kış mevsiminde yağan kar eridiğinde, bu suları stoklamamız gerekiyor. Böylece doğaya bağlı tarımın yanı sıra sulamaya bağlı tarımda belli bir seviyeye gelecektir. Biz bu yönden gerek Konya Büyükşehir Belediyesi ile gerekse DSİ Konya Bölge Müdürlüğümüz ile ilçede sulanabilir arazi miktarının artırılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. İnşallah kısa sürede hayata geçecek olan sulama projeleriyle daha fazla üretim yapacaktır. Böylece geçimini tarımsal faaliyetlerden kazanan vatandaşlarımıza da büyük katkı sağlanacaktır" dedi.
DSİ Konya Bölge Müdürü Birol Çınar ise başta Konya olmak üzere Derbent ilçesine yapılacak olan sulama projelerinin kente değer katacağını ve tarımsal üretime katkı sağlayacağını ifade etti.
(BG-AH-Y)

31.07.2017 11:20:39 TSI
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