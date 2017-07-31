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AK Parti 1. Bölge İl Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı Ayvalık'ta gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, AK Parti 1. Bölge İl Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Cunda Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ile ve ilçe yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda; AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç'un yanı sıra AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, Ak Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Mustafa Dündar Ünlü, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, AK Parti Balıkesir Teşkilatlanma Başkanı Ahmet Akyıldız hazır bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanmalar Sorumlusu Mustafa Ataş'ın katılamadığı toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca başkanlık etti.

AK Parti'de 18 Kasım 2017 tarihinde başlayacak olan 6. Olağan İl Başkanlıkları Kongreleri öncesi organize edilen toplantı da yapılan çalışmalar ve hazırlıklar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

(SS)



31.07.2017 11:21:24 TSI

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