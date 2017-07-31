Hisarcık'ta damada çamaşır yıkama eziyeti
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Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık İlçesi'nde düzenlenen bir düğünde gelin oğlan evine geldiğinde damada arkadaşları tarafından geleneklere göre, leğende tekrar tekrar çamaşır yıkatıldı.
Emekli belediye işçilerinden Mehmet Köse'nin oğlu Ferruh Köse'nin düğününde gelin Sibel Temel'in oğlan evine geldiği esnada damadın arkadaşları davul zurna eşliğinde damatla birlikte oynadıktan sonra aniden damadın ceketini çıkararak yüzlerce kişinin önünde beraberinde getirdikleri eski çamaşırı yıkamasını istediler.Damat Ferruh Köse, sağdıcı Yavuz Bülbül'ün yardımıyla leğende kirli çamaşırı yıkamaya çalıştı. Ancak arkadaşları ıslak çamaşırı damadın elinden zorla alıp yerde bulunan kuma bulayarak tekrar yıkamasını istemeleri damadı canından bezdirdi. Damat tekrar tekrar çamaşır yıkama işkencesinden düğün sahibinin müdahalesiyle kurtuldu. (MA-EFE)
31.07.2017 11:21:28 TSI
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