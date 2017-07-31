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Sungurlu'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Hac ibadetinin yerine getirecek 78 kişi, Ulu Cami'de düzenlenen törenin ardından kutsal topraklara uğurlandı.

Sungurlu'dan 52, Çorum'dan 26 olmak üzere toplam 78 hacı adayı iki otobüsle akşam namazı sonrası Medine'ye dua ve göz yaşlarıyla uğurlandı.

Kafile sorumlusu Haydar Özçalık ve Selahaddin Çelikten, hac için çıktıkları yolculuğun sağlıklı, huzurlu bir şekilde tamamlanması temennisinde bulunarak, "Allah, isteyen ve durumu müsait olan herkese bu heyecanı nasip etsin. Hacı adaylarımız bu görevi yerine getirirken sürekle ibadetle meşgul olacaklar. İnşallah hacılarımız, Mescid-i Haram'da kılacakları namazla yüz bin kat sevap kazanacaklar. Bu görev inşallah buraya hacı adaylarımızı uğurlamaya gelen yakınlarına da nasip olur" dediler.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "İbadetlerin en güzelini yapıyorsunuz. Peygamberin misafiri olmaya gidiyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

Hacı adayları kurban bayramı sonrası Hac vazifelerini yerine getirip ailelerine kavuşacak.

(SŞ-BÖ)



31.07.2017 11:24:01 TSI

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