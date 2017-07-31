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Çanakkale ve İstanbul gezisine giden gençler döndü



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesinin organizasyonuyla Çanakkale ve İstanbul'a giden ikinci 40 kişilik bakım altındaki genç ve çocuklardan oluşan grup, ziyaretlerini tamamlayarak Van'a döndü.

Kahraman ecdadımızın destan yazarak vatan toprağını savunduğu Çanakkale ile tarihi ve doğal güzellikleriyle dünya incisi İstanbul'a yapılan ziyaretlerde, gençler hem tarihe tanıklık etti hem de bilgi ve görgülerini artırma imkanı buldu. Daha önce İpekyolu ilçesi sınırlarındaki 50 muhtar, Van'ın 120 şehidi ve 15 Temmuz şehitlerinin anısına gönderilen 120 genç ve bakım altındaki 80 genç ile toplamda 250 kişi İpekyolu Belediyesinin organizasyonuyla Çanakkale, İstanbul ve Ankara gezilerini tamamlamış oldu.

İpekyolu Belediyesi, ecdadımızın bizlere emanet ettiği vatan topraklarına sahip çıkma bilinci çerçevesinde yaptığı organizasyonların bundan sonra da devam edeceğini duyurdu.

(MSA-Y)



31.07.2017 11:27:25 TSI

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