Gediz'e hayran kaldılar

Recep Baysal

KÜTAHYA (İHA) - Yunus Emre Enstitüsü ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında imzalanan protokol gereği, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DPÜ-TÖMER) eğitim alacak 10 farklı ülkeden gelen 20 öğrenci Gediz'e geldi.

Öğrenciler Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu'nu makamında ziyaret ettiler. Gediz Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette, Dumlupınar Üniversitesi Tömer Müdürü Yrd. Doç. Dr. Halil Adıyaman, Yunus Emre Enstitüsü Rehber Öğretmeni Gülay Karakök ve öğrencileri yer aldı.

Dumlupınar Üniversitesi Tömer Müdürü Yrd. Doç. Dr. Halil Adıyaman, programın Türkiye'de her yıl düzenlendiğini ve bu yıl 24 Temmuz - 20 Ağustos 2017 arasında gerçekleşecek olan Türkçe Yaz Okuluna 57 ülkeden 700 kişinin katılımıyla başlandığını ifade etti. İletişim dili olarak Türkçe'nin kullanılacağı bu organizasyonda, öğrencilerin hem Türkçe eğitimi alma hem de bulundukları ve ziyaret ettikleri şehirlerin öne çıkan tarihi ve turistik yapılarını gezme imkânı bulacaklarını belirtti. Öğrencilerin, Kütahya Programında ise Aizanoi Antik Kenti, Gediz Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, Domaniç ve Kütahya Konakları gibi tarihi ve kültürel etkinliklere katılacağını ve DPÜ Tömerin de üç hafta boyunca öğrencilere Türkçe öğretimi vereceğini ifade etti. Türkçe Yaz Okulu'nun, Türkiye'nin farklı illerinde eğitim veren ve Yunus Emre Enstitüsünce koordine edilen 23 üniversitenin katılımıyla düzenlendiğini ve şehirlerdeki programın sonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret edecek öğrencilerin sonrasında İstanbul'da yapılacak olan "Türkçe Bayramı" etkinliğiyle ülkelerine döneceklerini söyledi.

İran, Afganistan, Mısır, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Cezayir, Makedonya, Arnavutluk, Ukrayna gibi farklı ülkelerden gelen öğrenciler ile tek tek tanışan Başkan Saraoğlu Farklı ülkelerden öğrenci kardeşlerimizi Gediz'de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek; "Sizleri şehrimizde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyorum. Gediz eşsiz doğasıyla, sıcakkanlı ve misafirperver insanıyla adeta cennetten bir köşe. Sizler de eminim ki burayı çok seveceksiniz ve ülkelerinize döndüğünüzde Türkiye'nin ve Gediz'in tanıtımına katkı sağlayacaksınız. Bu topraklarda çok farklı milletlerden insanlar görmek mümkün. Sizlerin de kendi ülkenizde bizim ülkemize, güzel Türkçemize ilgi duymanız bizleri fazlasıyla sevindiriyor" dedi.



Gediz'den ayrılmak istemediler



Öğrencilerin Gediz ziyareti beraber yenilen öğlen yemeğinin ardından Adnan Menderes Yaşam Parkı, Gediz Gençlik Merkezi Kompleksinin gezilmesiyle Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde gün boyu devam etti.

Gediz Gençlik Merkezi'nde bulunan kütüphaneden çıkmak istemeyen öğrenciler bir süre kitapları inceledikten sonra "Gediz'in Fethi Diaroma" tarih canlandırmasını inceledi. Bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler her anı ölümsüzleştirdi. Daha sonra Gençlik Merkezi'nde bulunan dev ekranda Gediz tanıtım filmini izlediler. Çok amaçlı sergi ve toplantı salonunda öğrencilerle toplantı masasında Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, Gediz Gençlik Merkezi Kompleksi hakkında misafir öğrencilere detaylı bilgi verdi. Program Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne çıkılarak devam etti. Murat Dağı'nın eşsiz manzarasını gören öğrenciler seyir teraslı kafeteryada doğanın eşsiz güzelliğinde her anı fotoğrafladılar. Günü Murat Dağı'nın yaylalarını gezerek tamamlayan öğrenciler hayran kaldıkları 1453 rakımlı Murat Dağı levhasının önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirerek Gediz'den ayrılmak istemediklerini ifade ettiler.(RB-EFE)



31.07.2017 11:28:58 TSI

