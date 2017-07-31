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Hayrabolu Ayçiçeği Festivalinde Motokros yarışları yapılacak



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde belediye ve Motosiklet İhtisas Kulübü tarafından düzenlenecek Motokros yarışları 13 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak.

Hayrabolu Motosiklet İhtisas Kulübü Başkanı İsmail Özkan, belediye ile ortaklaşa düzenlenen Motokros yarışlarının, 13 Ağustos tarihinde Hayrabolu'da yapılacağını belirtti. Özkan, bu yıl 27. Ayçiçeği Festivali etkinleri kapsamında düzenlenen özel motokros yarışlarının renkli gösterilere sahne olacağını belirterek, "Türkiye'nin en iyi parkurlarından biri olan ve Balkanlara yakınlığı ile tanınan motokros parkurunda bu yıl da Motokros yarışları nefes kesecek. Yarışmaya Türkiye'nin tanınmış motokrosçularının yanı sıra komşu ülkelerden de motokrosçular da yarışacaklar. Trakya'da büyük ilgi gören yarışlara, Türkiye'nin dört bir yanından katılacak izleyiciler, motokrosçuların parkurda bulunan rampalardan yapacakları atlayışlar için en ön saflarda yerlerini heyecanla alacaklar" dedi.

(SK-MEF-Y)



31.07.2017 11:31:27 TSI

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