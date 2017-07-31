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İpekyolu Belediyesinden yol yapım ve asfaltlama çalışması



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesi, özellikle daha önce hiç yolu olmayan ve hizmet alamamış yerlerde yaptığı çalışmalarını bu sefer Kevenli bölgesinde sürdürüyor. İyileştirme projesi kapsamında Kevenli'de parke taşlı yol ve köy meydanı yapım çalışmalarının yanı sıra köy okulunun iyileştirilmesi ve metruk yapıların yıkılması çalışmaları yapıldı.

İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gün, saat ve yer ayrımı yapmadan hayata geçirdiği bir diğer çalışma da ilçenin muhtelif bölgelerinde açılan yeni yollardı. İmara uygun ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek kalitede yapılan çalışmalar çerçevesinde, DSİ kanalı bağlantı yolu, Nalbantoğlu bağlantı sokak ve Selçuklu 13. Sokak'ta yeni yollar hizmete açıldı.

Cevdetpaşa Mahallesi'ndeki Ufuk, Dabbaoğlu, Çarşamba Pazar, Amiklioğlu ve Emniyet 1, 2, 5, 7 ve 8. sokaklar asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Çalışmaları bizzat yerinde kontrol eden İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, yetkililerden bilgi alarak vatandaşlarla sohbet etti. Yanına gelen çocuklara hediyeler de veren Öztürk, bir vatandaşın daveti üzerine ev ziyaretinde de bulundu.

Öztürk, çağdaş ve yaşam koşullarının belki de en önemli şartlarından biri olan yol ve asfaltlama çalışmalarının bundan sonra da tüm hızıyla devam edeceğini vurguladı.

(MSA-Y)



31.07.2017 11:35:21 TSI

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