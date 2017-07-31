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Kırşehirspor eski Başkanı Berat Bıçakçı: "Kırşehirspor'u belediyenin devralması en isabetli karar"



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehirspor eski başkanı Berat Bıçakcı, Belediyenin Kırşehirspor'u alarak adını 'Kırşehir Belediyespor' olarak değiştirilmesinin en doğru karar olduğunu söyledi.

Kırşehir'in Bozlak kültürü temsilcisi merhum Neşet Ertaş ile birlikte en önemli ortak değerinin Kırşehir'in futbol takımı olduğunu ifade eden Bıçakcı, kendisinin de belediye başkan yardımcılığı görevinde iken Kırşehirspor takımını yönettiğini hatırlattı. Bıçakcı, Kırşehir Belediyesinin futbol takımını devralması sonrası yaptığı açıklamada, "Kırşehir'den küçük il ve kazaların profesyonel liglerde takımlarının olması Kırşehir'in ise bu lig kategorisinde yer alamıyor olması benim kanıma da dokunuyor. Kırşehir Belediyesinin aldığı karar eski başkan olarak beni ve ziyadesi ile Kırşehir halkını da mutlu etti.

Kırşehir Belediyesinin Kırşehir'in ortak değerine karşı aldığı kararı bizler destekliyoruz. Kamu oyu analizleri de başarının fazlasıyla belediye desteği ile geleceğinden emin. Belediyelerin desteklediği takımların da başarıları aşikardır. Bu nedenler yıllardır yapılması gereken yapıldı" dedi.

Belediye'ye tavrından dolayı teşekkür eden Berat Bıçakcı, "Belediye Başkanı olarak Kırşehirspor'un her maçında yerini alan Belediye Başkanı şimdi yöneten olacak. Bulunduğu ligde elinde ki kadro ile güzel işler çıkartan Kırşehirspor takımı inanıyorum ki yeni sezonda da belediye desteği ile üst sıralarda yer alacak.

Takımın yüreğini ortaya koyması kadar yönetiminde her alanda yer alması gelişimi ve başarıyı getirecek. Kulüp Başkanlığı görevini üstlenen ve başarılı olacağından sonuna kadar emin olduğumuz Veli Şahin kardeşimizinde tesislerde yaptığı denetim ve incelemelerle birlikte yeni bir sistem koyması da başarının geleceğinin bir göstergesidir. Veli Şahin'e ve oluşturulan teknik ekibe de güvenimiz Kırşehir olarak sonsuz. Allah yolunuzu açık etsin" diye konuştu.

Kırşehir Belediyespor takımı olarak yeni dönemde yer alacak.

(EÖ-SK)



31.07.2017 11:36:45 TSI

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