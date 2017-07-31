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Yamaçtepe'de imarlı yol genişletme çalışmalarına başlandı

- 6 metre genişliğinde olan yol 40 metreye çıkıyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Kentin değişik bölgelerinde imarlı yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yamaçtepe Mahallesinde dar olan Mahraman yolunu 6 metreden 40 metreye çıkartıyor.

Vatandaşların Burç ve bu bölgede yer alan mahallere (Cebeler, Serince, Yeşilpınar, Akpınar, Kale, Kavşak, Durantaş, Yazıbağ, Kuşçu, Kayakent, Ufacık, Sırasöğüt, Hacıaslan, Çevreli, Belenköy, Ozanlı, Doğanca, Tiyakli) ulaşımda yoğun olarak kullandıkları Yamaçtepe Mahraman yolu mevcut trafik akışını kaldırmıyordu. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Büyükşehir Belediyesi yolu 4 bin 700 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde olan Mahraman yolunu 40 metre genişleterek trafik akışını rahatlatmayı hedefliyor.

Halk arasında Mahraman yolu olarak bilinen ve Primemall Alışveriş Merkezinden başlayarak Hayvanat Bahçesinin arkasından Burç yoluna bağlanan bozuk satıhlı kaplama olan yolda imar yolu açılması çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında 6 metre genişliğindeki mevcut yol, imar planında belirtilen 40 metre genişliğe çıkarılarak, sıcak asfalt serim çalışmaları yapılıyor. Böylelikle Mahraman yolu Üniversite Bulvarına alternatif olarak hizmete sunulacak olup, Üniversite Bulvarı üzerindeki trafik yoğunluğu da azaltılmış olacak.

(AKG-SD-Y)



31.07.2017 11:41:39 TSI

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