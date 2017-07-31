ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çöp konteynerlerine yaz bakımı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:40
Çöp konteynerlerine yaz bakımı
Çöp konteynerlerine yaz bakımı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin üstüne çıkacağı uyarısıyla birlikte rutin olarak sürdürdüğü çöp konteynerlerinin yıkanıp, dezenfekte edilmesi işlemini sıklaştırdı.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Antalya'da Çarşamba gününe kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısıyla birlikte Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü teyakkuza geçti.
Yaz mevsimiyle birlikte çöp konteynerlerinin neden olabileceği uçkun ve haşere tipi böcek, bakteri ve kötü kokuya karşı rutin dezenfekte işlemi yapan ekipler, hava sıcaklığının daha da artacağı uyarısıyla dezenfekte işlemini sıklaştırdı. Çöp konteynerlerinde atık kalıntılarının oluşturduğu kötü koku ve kirliliği önlemek amacıyla konteynerler bulundukları yerde özel temizlik aracı içinde yıkanıyor. Konteynerler, yıkama işlemenin ardından tazyikli suyla ikinci bir temizlikten daha geçiriliyor.
(SÇ-SÇ-Y)

31.07.2017 11:41:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
DÖGEM üyeleri Anıtkabir'i gezdi
YEREL

DÖGEM ÜYELERİ ANITKABİR'İ GEZDİ
Alanya'da jinekolojik onkoloji ameliyatlarına başlandı
YEREL

ALANYA'DA JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ AMELİYATLARINA BAŞLANDI
Park Orman'da zıpline heyecanı
YEREL

PARK ORMAN'DA ZIPLİNE HEYECANI
orkuteli Esnaf Odası'ndan Göcek'e yat turu
YEREL

ORKUTELİ ESNAF ODASI'NDAN GÖCEK'E YAT TURU
Sivil Düşünüce Derneği Yozgatlıları ağırladı
YEREL

SİVİL DÜŞÜNÜCE DERNEĞİ YOZGATLILARI AĞIRLADI
Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri konserle başladı
YEREL

GÖKBEL YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ KONSERLE BAŞLADI
Muratpaşa Belediyesi'nden Kızıltoprak'a sıfır asfalt
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN KIZILTOPRAK'A SIFIR ASFALT
Muratpaşa'da plaj voleyboluna ilgi büyük
YEREL

MURATPAŞA'DA PLAJ VOLEYBOLUNA İLGİ BÜYÜK
Kepez'in camileri de dönüşüyor
YEREL

KEPEZ'İN CAMİLERİ DE DÖNÜŞÜYOR