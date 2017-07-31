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Çöp konteynerlerine yaz bakımı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin üstüne çıkacağı uyarısıyla birlikte rutin olarak sürdürdüğü çöp konteynerlerinin yıkanıp, dezenfekte edilmesi işlemini sıklaştırdı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Antalya'da Çarşamba gününe kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısıyla birlikte Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü teyakkuza geçti.

Yaz mevsimiyle birlikte çöp konteynerlerinin neden olabileceği uçkun ve haşere tipi böcek, bakteri ve kötü kokuya karşı rutin dezenfekte işlemi yapan ekipler, hava sıcaklığının daha da artacağı uyarısıyla dezenfekte işlemini sıklaştırdı. Çöp konteynerlerinde atık kalıntılarının oluşturduğu kötü koku ve kirliliği önlemek amacıyla konteynerler bulundukları yerde özel temizlik aracı içinde yıkanıyor. Konteynerler, yıkama işlemenin ardından tazyikli suyla ikinci bir temizlikten daha geçiriliyor.

(SÇ-SÇ-Y)



31.07.2017 11:41:50 TSI

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