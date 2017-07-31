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Park Orman'da zıpline heyecanı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:44
Park Orman'da zıpline heyecanı
Park Orman'da zıpline heyecanı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Park Orman'da faaliyete geçen zıpline test etti.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Park Orman'da faaliyete geçen zıpline heyecanını test etti. Kepez Varyantı ormanında her yaşa ve kesime hitap eden eğlence ve dinlence tesisini ziyaret eden Başkan Tütüncü, bu aktiviteden herkesin haberdar olması için sosyal medya hesabından takipçilerine canlı yayın yaptı.

Türkiye'nin en uzun zıpline kulesi
Türkiye'nin en uzun zıpline kulesine Antalya manzaralı panoramik asansör ile çıkan Tütüncü, bir süre kenti izledi. Ardından turistlerin atlayışını izleyen Tütüncü, sıra kendisine geldiğinde cep telefonu kamerasıyla bu anı ölümsüzleştirdi. Yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki kuleden 300 metre ilerdeki iniş ünitesine uzanan 300 metrelik çelik halata bağlanan Tütüncü, kendisini çam ormanlarından oluşan bulutların üzerine bıraktı.

Geceleri de atlayış yapılıyor
Yaklaşık 45 saniye süren atlayış, Antalyalılar kadar yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Saat 09.00 ile 23.00 arasında yapılabilen bu adrenalin dolu aktivite, gündüzleri farklı, geceleri farklı bir heyecan veriyor. Atlayış yapmak istemeyen, fakat Antalya manzarasını izlemek isteyenler ise, kuledeki ikinci terasta istedikleri tatmini yaşıyor.
(SÇ-SÇ-Y)

31.07.2017 11:46:02 TSI
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