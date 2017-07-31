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Alanya'da jinekolojik onkoloji ameliyatlarına başlandı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:44
Alanya'da jinekolojik onkoloji ameliyatlarına başlandı
Alanya'da jinekolojik onkoloji ameliyatlarına başlandı

(Fotoğraflı)

Erdal Anak
ANTALYA (İHA)- Kamu Hastaneler Birliği'ne bağlı Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde rahim ağzı, rahim ve yumurtalık kanserlerinin cerrahi tedavisi yapılmaya başlandı.
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Tansel Çakır 1 hafta içerisinde 2 başarılı operasyon gerçekleştirdi. Kadın hastalıklarından dolayı kanser tedavisi gören Eşşekadın Kıllı (43), 3. kez ameliyatını ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oldu.
Hastane olarak kadın hastalıkları kanserlerinin ameliyatlarını yapmaya başladıklarını belirten Dr. Tansel Çakır, "Eşşekadın Kıllı, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatını gerçekleştirdiğim ilk hastam. Yaklaşık 2 saat süren başarılı bir operasyonun ardından hastamızı servise aldık. Genel durumu iyi ve kendisini birkaç gün içinde taburcu edeceğiz. Hastalarımızı böyle mutlu ve sağlıklı gördüğümüzde çok mutlu oluyor, tüm yorgunluğumuzu unutuyoruz. Hastamızı taburcu ettikten sonra da rutin kontrolleri için kendisini takip edeceğiz" dedi.

"Antalya'ya gitmek yerine ameliyatımı Alanya'da oldum"
Eşşekadın Kıllı ise, tavsiye üzerine doktor Tansel Çakır, muayene olduğunu söyledi. Kıllı,"Durumumu anlattım. Kendisinin yaklaşımı benim tüm korkularımı aldı. Kendisine güvenmemi istedi. Tansel bey'in sayesinde emin ellerde olduğumu biliyordum. Gerek doktorumun, gerekse hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarının ilgisi beni çok mutlu etti. Kendimi şu an iyi hissediyorum. Doktorum sayesinde Antalya'ya gitmek yerine ameliyatımı Alanya'da oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Hastane yöneticisi Dr. Tevfik Yazan, "Hastane olarak güvenilir sağlık kadromuzla birlikte başarılı operasyonlara ve ilklere imza atmaya devam edeceğiz.Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında gerçekleşen ortak kullanım sözleşmesiyle birlikte sağlık çalışmalarımıza hız verdik. Her gün güçlenen sağlık kadromuzla birlikte hasta ve hasta yakınlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmaktayız" şeklinde konuştu.
(EA-Y)

31.07.2017 11:46:41 TSI
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