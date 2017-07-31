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Pastacılık kursunu bitirenlerin işleri garanti



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, Halk Eğitim Müdürlüğü, Pastacılar Odası ve İŞKUR işbirliği ile İZMEK bünyesinde açılan pastacılık kursunu bitirenlerin işlerinin garanti olduğu kaydedildi.

İzmit'te açılan pastacılık kursuna katılanlar, kurs bitiminde meslek sahibi olma şansını yakalıyor. Ayazma Mahallesi'nde İZMEK, Halk Eğitim Müdürlüğü, Pastacılar Odası ve İŞKUR ortaklığında düzenlenen Pastacılık Okulundan şimdiye kadar 78 kişinin mezun oldu. 5 ay süren ve eğitimlere katılan kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 25 TL ödenen kurslar hakkında bilgi veren yetkililer, "İstihdam garantili kursa halen 22 kişi devam ediyor. Ağustos döneminde sona erecek kursu bitirenlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge verilecek ve bu kişiler pastacılık sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışabilecekler. Eylül dönemi kurslarımıza da kayıtlar devam etmektedir" dedi.

Kursa katılanların meslek garantisi ile sertifika aldığını belirten kurs eğitmenleri ise, "Kursu bitirenlerin çoğu, pastahanelerde ve imalathanelerde hemen işe başlıyor.. Pastacılık sektörü her geçen gün gelişen bir sektördür. Sektörde kalifiye eleman çok önemli. Gençlere tavsiyemiz, yaptığınız işi geleceğiniz olarak görüp dört elle sarılın. Bu meslekte kendinizi ne kadar geliştirirseniz geleceğinizde o kadar güven altında olur. Bu işi yaparken ölçüye çok dikkat ediniz. Ölçü bu mesleğin en önemli ayrıntısıdır. Malzemeleri mutlaka ölçü ile tartarak kullanın" şeklinde konuştular.

(UK-GY-Y)



31.07.2017 11:50:14 TSI

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