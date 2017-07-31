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Vali Demirtaş: "Bölgenin kalkınmasını bir bütün olarak değerlendiriyoruz"



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ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bölgenin kalkınmasını bir bütün olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Vali Demirtaş, Adana milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç ve Tamer Dağlı ile birlikte Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi'nde muhtarlar ile bir araya geldi.

Karataş Kaymakamı Durmuş Gençer, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni'nin de hazır bulunduğu ziyarette muhtarların ve vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Demirtaş, sorunları yerinde görmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Muhtarların ve vatandaşların özellikle tarım arazilerin sulanması konusunda kendisine iletilen beklentileri dinleyen Vali Demirtaş, "Güney Adana Kalkınma Projesi" kapsamında konunun incelendiğini belirterek, bölgenin kalkınmasını bir bütün olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Vali Mahmut Demirtaş ve Adana milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç ve Tamer Dağlı ile kamu kuruluşu temsilcilerinin "Muhtarlar ve Vatandaşlar Buluşması" karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.

(ELF-Y)



31.07.2017 11:53:03 TSI

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