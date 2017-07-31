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Sinema tutkunları Çalı Köy Filmleri Festivali'nde buluştu

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:53
Sinema tutkunları Çalı Köy Filmleri Festivali'nde buluştu
Sinema tutkunları Çalı Köy Filmleri Festivali'nde buluştu

(Fotoğraflı)

Sezgin Avcı
BURSA (İHA) - Türk sinemasının ilk köy filmi olan "Aysel Bataklı Damın Kızı" filminin çekildiği yer olan Nilüfer'in Çalı Mahallesi, sinema şölenine sahne oldu.
Nilüfer Belediyesi ve Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali, sinemaya gönül verenleri Çalı'da buluşturdu. "Doğanın kalbinde, yıldızların altında çadırlarımızla sinema keyfi" sloganıyla düzenlenen şenliğe Türkiye'nin dört bir yanından sinema tutkunları katıldı. İsteyenlerin çadır kurarak kamp yaptığı festivalde ilk olarak Çalı Eski Köy Evi'nde "Babam ve Ustam" isimli film izlendi. Beyaz perde tutkunları film gösteriminden sonra, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve Turhan Çalay ile birlikte 1934 yılında Çalı'da çekilen ve festivalin temasını oluşturan "Aysel Bataklı Damın Kızı"nın çekildiği yerleri gezdi. O dönemde yaşayanları dinleme fırsatı bulan sinema meraklıları bol bol fotoğraf çekti.
İki gün süren 2. Çalı Köy Filmleri Festivali'nin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "1934 -1935 yıllarında Çalı'da çekilen Aysel Bataklı Damın Kızı adlı film, bu mahalledeki bir çok kişiyi de etkilemiş. Hatta bazı aileler çocuklarına film kahramanlarının isimlerini vermişler. İşte o günden sonra Çalılıların sinemaya bakışları değişiyor ve sinemayı takip etmeye başlıyorlar. ÇEKÜDER böyle bir efsaneyi festivale dönüştürmek istediğini söyledi ve biz de destek verdik.Nilüfer Belediyesi olarak bir festivali sürdürülebilir bir hale getirmek istiyoruz" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından, Kartal Tibet'in yönettiği, usta oyuncular Şener Şen ve Müjde Ar'ın başrolünü paylaştığı "Şalvar Davası" isimli film gösterildi. 2. Çalı Köy Filmleri Festivali'nin ilk gecesinde Mandalina Bahçesi ve Aysel Bataklı Damın Kızı filminin gösterimi de yapıldı.
Çalı'daki festivale katılan vatandaşlar da organizasyondan memnundu. Ailesi ile birlikte festivale gelen Sena Özer, "Doğayla iç içe bir festival geçiriyoruz. Bu türlü festivallerin çoğalması gerekir" dedi. Motosiklet kulübünü temsilen festivale gelen Hahap Ağaoğlu da, "Bizler kültürel motorcularız. Her türlü kültürel etkinliğe katılıyoruz. Bu etkinliği de çok güzel bulduk. Geceyi burada konaklayarak geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
Festivalin ikinci günü sinema tutkunlarının katıldığı doğa yürüyüşü ile başladı. Çalı Köy Filmleri Festivali'nde çeşitli atölyeler de düzenlendi. Çocuklara yönelik düzenlenen "Haydi Çocuklar Film Çekmeye Atölyesi'nde çocuklar ilk yönetmenlik tecrübesini yaşadı.
Festivalin ikinci gününde Çalı Top Sahası'nda, Hayao Miyazaki'nin beyaz perdeye aktardığı "Komşum Totoro", Tolga Meşeli'nin "Yük" adlı kısa filmi ile Metin Erksan veDavid E. Durston'un kült filmi "Susuz Yaz" filmlerinin gösterimi yapıldı. Festivalin sonunda ÇEKÜDER Band ve Kurtuluş Göksu da sahne aldı.
(MŞ)

31.07.2017 11:54:33 TSI
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