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Bisiklet yolu 4. Etap ihalesi yapıldı



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi 4. Etap bisiklet yolu ihalesi yapıldı.

Belediyenin Etüt Proje Müdürlüğü'nde gerçekleşen ihaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 415 bin 213 lira olan ve Ayazma-Tepeköy mahalleleri ile Gölkaypark arasını kapsayan 5342 metrelik 4. Etap bisiklet yolu ihalesine katılan nir firmanın teklifi 291 bin 18 lira olurken diğerinin ise 398 bin 470 lira oldu. Komisyon teklifleri değerlendirip işi alan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak. İhaleyi kazanacak firmanın işi 100 günde bitirmesi gerektiği kaydedildi. İzmit'te Plajyolu'ndan Alikahya'ya kadar yaklaşık 21 kilometre uzunluğunda bulunan bisiklet yolunun gelecek yıl sonuna kadar 45 kilometre olması hedeflendiği açıklandı.

(MG-RFK-Y)



31.07.2017 11:55:29 TSI

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