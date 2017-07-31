ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bisiklet yolu 4. Etap ihalesi yapıldı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:53
Bisiklet yolu 4. Etap ihalesi yapıldı
Bisiklet yolu 4. Etap ihalesi yapıldı

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi 4. Etap bisiklet yolu ihalesi yapıldı.
Belediyenin Etüt Proje Müdürlüğü'nde gerçekleşen ihaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 415 bin 213 lira olan ve Ayazma-Tepeköy mahalleleri ile Gölkaypark arasını kapsayan 5342 metrelik 4. Etap bisiklet yolu ihalesine katılan nir firmanın teklifi 291 bin 18 lira olurken diğerinin ise 398 bin 470 lira oldu. Komisyon teklifleri değerlendirip işi alan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak. İhaleyi kazanacak firmanın işi 100 günde bitirmesi gerektiği kaydedildi. İzmit'te Plajyolu'ndan Alikahya'ya kadar yaklaşık 21 kilometre uzunluğunda bulunan bisiklet yolunun gelecek yıl sonuna kadar 45 kilometre olması hedeflendiği açıklandı.
(MG-RFK-Y)

31.07.2017 11:55:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
2 bin yıllık köprü özüne dönüyor
YEREL

2 BİN YILLIK KÖPRÜ ÖZÜNE DÖNÜYOR
Pastacılık kursunu bitirenlerin işleri garanti
YEREL

PASTACILIK KURSUNU BİTİRENLERİN İŞLERİ GARANTİ
Esler Mahalle Konağı açıldı
YEREL

ESLER MAHALLE KONAĞI AÇILDI
Gebze yaz okulları rekora koşuyor
YEREL

GEBZE YAZ OKULLARI REKORA KOŞUYOR
Başkan Köşker esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER ESNAF ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Gönül Köprüsü Projesi ülke sınırlarını aştı
YEREL

GÖNÜL KÖPRÜSÜ PROJESİ ÜLKE SINIRLARINI AŞTI
Darıca'da Giresunlular gecesi
YEREL

DARICA'DA GİRESUNLULAR GECESİ
Kocaeli İtfaiyesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi
YEREL

KOCAELİ İTFAİYESİ TÜRKİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Bayram, altyapı çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL

BAYRAM, ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün depo ihalesi yapıldı
YEREL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DEPO İHALESİ YAPILDI
Yabancı öğrenciler İzmit'i gezdi
YEREL

YABANCI ÖĞRENCİLER İZMİT'İ GEZDİ
İzmit Belediyesi okuma yazma öğretiyor
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ OKUMA YAZMA ÖĞRETİYOR
İzmit Belediyesi'nde toplu doğum günü kutlaması
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NDE TOPLU DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
YEREL

TIBBİ AROMATİK BİTKİLER BAHÇESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR