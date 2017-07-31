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İlkadım'dan olimpiyat şampiyonu

- Başkan Tok'un sevinç gözyaşları



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi sporcusu Merve Yazıcı 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyayla İlkadım'ın ve Türkiye'nin gururu olurken final müsabakasını izleyen Başkan Tok sevinç gözyaşlarını tutamadı.

97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu ve 5 binin üzerinde katılımcıyı buluşturan, Türk spor tarihinin ve Deaflympics tarihinin en geniş katılımlı spor organizasyonu Deaflympics Samsun 2017'de tekvando 49 kiloda mücadele eden Merve Yazıcı finalde karşılaştığı Rus sporcuyu yenerek altın madalyaya hak kazandı. İlkadım Belediyesi sporcusu Yazıcı'yı final müsabakasında yalnız bırakmayan Başkan Tok müsabaka boyunca heyecanlı anlar yaşadı.



Bakan Bak: "Gurur duyduk"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak final müsabakasının ardından olimpiyat şampiyonu Merve Yazıcı'yı ziyaret ederek tebrik etti. Merve Yazıcı ve İlkadım Belediyesi teknik ekibi ile bir süre sohbet eden ve ardından fotoğraf çektiren Bakan Bak, "Bu olimpiyatlarda madalya kazanan herkesle ve Merve kızımızla gurur duyduk. Merve Yazıcı'yı canı gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.



Başkan Tok gözyaşlarını tutamadı

"Olimpiyatlarda 46 altın madalya kazanan milli sporcularımızın arasında İlkadım'dan bir sporcu evladımızın olması bizleri ayrıca gururlandırıyor" diyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, müsabaka sırasında sık sık heyecanlanarak adeta yerinde oturamazken müsabakanın ardından yanına koşan Merve'yi alnından öperek tebrik etti. Sevinç gözyaşlarına engel olamayan Tok, "Böyle bir gururu bize yaşatan başta Merve kızımıza ardından da tüm antrenör ve teknik ekibimize teşekkür ederim. İlkadım Belediyemizin sporcuları birçok müsabakadan derece ile dönmekte bu da spor yatırımlarımızın, spor altyapımızın ve disiplinli çalışmalarımızın başarılı olduğunu göstermekte. Bu çabalarımızın karşılığını işte burada gördüğünüz gibi anlatılmaz bir mutlulukla alıyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın birçok ülkesinde dalgalandıran İlkadım'ın tüm sporcularını tebrik ediyorum.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Merve Yazıcı'yı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcumuz Merve Yazıcı'ya tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

(SAM-SLH-Y)



31.07.2017 11:55:31 TSI

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